Eglisau ZH: Nachbarskatze Mici gefüttert – Frau wird freigesprochen

Eine 59-jährige Frau aus Eglisau wurde wegen «unrechtmässiger Aneignung» per Strafbefehl schuldig gesprochen und mit einer Busse von 700 Franken bestraft. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 550 Franken. Der Vorwurf: Sie soll Nachbarskatze Mici während fünf Monaten regelmässig gefüttert und gegen den Willen der Besitzerin beherbergt haben. Weil sie Einspruch einlegte, kam es zum Prozess vor dem Bezirksgericht Bülach. «Ich habe die Katze weder eingesperrt, noch wollte ich sie besitzen», sagte die Beschuldigte am Mittwoch vor Gericht. Sie wolle überhaupt kein Haustier, da sie viel am Arbeiten und wenig zuhause sei.

Im Sommer 2018 sei Mici sehr abgemagert gewesen. «Ich habe ihr aus Mitleid während rund zwei Monaten zu essen gegeben», sagte die Beschuldigte. Die Katze sei auch in ihre Wohnung gekommen. «Sie war sehr zutraulich und auch in der Nachbarschaft in fremde Wohnungen gegangen.» Ende 2019 habe Mici am After geblutet und sie habe die Besitzerin aufgefordert, die Katze zum Tierarzt zu bringen. Die Katzenbesitzerin habe ihr dabei gesagt, sie dürfe Mici nicht mehr füttern. Dieser Aufforderungen sei sie auch nachgekommen. «Trotzdem haben die Anschuldigungen und der Terror gegen meine Person begonnen», so die Beschuldigte.

Die Verteidigerin forderte einen Freispruch und eine Entschädigung von 7700 Franken. Die Katzenbesitzerin habe die Nachbarschaft gegen ihre Mandantin aufgehetzt und auch die Arbeitgeberin darüber informiert. «Die Katze ist als Freigängerin im ganzen Quartier herumgestreunt und ist auch in andere Wohnungen rein- und rausgegangen.» Die Beschuldigte habe die Katze gewähren lassen, aber nicht vertrieben, so die Anwältin. «Sie hat Mici lieb gewonnen und hatte Mitleid mit ihr, sie hat sie aber nie eingesperrt.» Von einer unrechtmässigen Aneignung könne keine Rede sein.

«Meine Mandantin leidet bis heute unter dem Verlust»

Der Anwalt der Katzenbesitzerin verlangte Schadenersatz und Schmerzensgeld in der Höhe von rund 12’000 Franken. Er erwähnte in seinem Plädoyer, dass die Beschuldigte oder ihr Lebenspartner extra ein Holzbrett über die Garage gelegt hätten, damit Mici besser in die Wohnung gelange. «Alle Bemühungen meiner Mandantin, die Katze nicht mehr zu füttern, haben nicht gefruchtet.»

Auch die Nachbarn hätten die Frau dazu aufgefordert, genauso wie das Tierheim, woher die Katze stammt und das kantonale Veterinäramt. «Als letztes Mittel blieb meiner Mandantin nur noch ein Strafverfahren, die Beschuldigte war absolut beratungsresistent», so der Anwalt. Mici habe wieder ins Tierheim zurückgebracht werden müssen, da sie ihr Spezialfutter nicht mehr ass und eine artgerechte Pflege nicht mehr möglich war. «Meine betagte Mandantin leidet bis heute unter dem Verlust. Es ist, als hätte man ihr ein Kind weggenommen. Mici war ihr absoluter Lebensinhalt», sagte der Anwalt.