Gränichen AG: Lenker missachtet Blinklicht und wird von Zug erfasst

Ein Autolenker missachtete in Gränichen bei einem Bahnübergang das Blinklicht und wurde von einem Zug erfasst, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden , der Lenker sei leicht verletzt.

Rettungskräfte fanden den 59-Jährigen ansprechbar in seinem Auto vor und er konnte von der Strassenrettung der Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden. Sicherheitshalber sei er von einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. Im Zug sei niemand verletzt worden, so die Kantonspolizei. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden, auch der Schaden am Zug sei beträchtlich.