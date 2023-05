Pratteln: Kantonsangestellten per E-Mail beschimpft – Strafbefehl

Ein Rentner schrieb daraufhin eine wutentbrannte E-Mail an den verantwortlichen Kantonsangestellten beim Amt für Umweltschutz und Energie. Dafür wurde er nun per Strafbefehl verurteilt, weil er sich derart im Ton vergriffen hatte.

In Pratteln wurde dieses Jahr das Fasnachtsfeuer vom Kanton in letzter Minute verboten.

Unter Androhung einer Busse von bis zu 20’000 Franken verhängte das Amt in der Folge ein Verbot. Bei Kindern und Erwachsenen seien Tränen geflossen. «Der Unmut ist in der ganzen Bevölkerung gross», so der konsternierte Chef der Pratteler Füürbiger Alex Brand. Ein 74-jähriger Rentner aus einer Nachbargemeinde kanalisierte seinen Unmut drei Tage nach Bekanntgabe des Verbots am 28. Februar in eine E-Mail an den verantwortlichen Mitarbeiter des Baselbieter Amts für Umweltschutz und Energie.