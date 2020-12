Am 28. Dezember beginnt Basel-Stadt mit den Corona-Impfungen in einem dafür eingerichteten Impfzentrum im Messezentrum. Die ersten 1900 Termine, die bis am 30. Dezember angeboten wurden, waren am Montag innert 30 Minuten ausgebucht. Jetzt bietet das Gesundheitsdepartement 3000 neue Impftermine an vom 4. bis 13 Januar 2021. Diese können online oder telefonisch gebucht werden.