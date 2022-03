Mangas und Animes – Nachfrage nach japanischen Comics und Animationsfilmen boomt

Junge Kundinnen und Kunden stehen in Zürich Schlange für japanische Comics und Filme. Was fasziniert sie daran? Wir haben sie gefragt.

1 / 11 Ein Manga-Klassiker, der seit dem ersten Erscheinen 1999 populär ist: Naruto. Ab 2002 gab es eine Animeadaption im Fernsehen. Masashi Kishimoto Hoch im Kurs bei den Anime- und Mangaliebhabern: Jujutsu Kaisen. Zur beliebten Mangaserie gibt es seit 2020 eine Animeadaption. JUJUTSU KAISEN © 2018 by Gege Akutami/SHUEISHA Inc. Demon Slayer erfreut sich ebenfalls grosser Beliebtheit. Zunächst erschien die Mangaserie und später folgte auch hier eine Animeadaption. KIMETSU NO YAIBA © 2016 by Koyoharu Gotouge/SHUEISHA Inc.

Darum gehts In Zürich stehen Fans Schlange, um sich mit Mangas und Animes einzudecken.

Seit den 1990ern etablierten sich Mangas und Animes in deutschsprachigen Ländern.

Eine grosse Themenvielfalt, vielseitige Charaktere und der Zeichenstil ziehen die Begeisterten in ihren Bann.

Eine Expertin und ein Experte erklären die Popularität.

Ein Samstagnachmittag im Februar. Schrille japanische Popmusik dröhnt aus den Boxen, Mangas so weit das Auge reicht, eine grosse Auswahl an Anime und viele kleine bunte Figürli. Was nach einem typischen Laden in Japan klingt, befindet sich mitten im Zürcher Kreis 4 – der Manga- und Animeshop Jeeg Manga Anime. Draussen reihen sich etwa 30 junge Personen hintereinander und warten auf Einlass. Im Geschäft herrscht dichtes Gedränge.

Ansturm auf Manga- und Animeladen

«Nach dem zweiten Lockdown im Frühling 2021 standen die Leute an einem Tag drei Stunden für unseren Laden an», sagt Timo Stöthke, Mitarbeiter bei Jeeg Manga Anime. Die Kundschaft sei besonders im letzten Jahr extrem gewachsen – Mangas und Animes sind im Mainstream angekommen. «Schon als der Laden vor 20 Jahren eröffnete, gab es einen Hype um Mangas, auch in Europa erlebten Mangas einen ziemlichen Boom», so Stöthke.



Der Ansturm seit letztem Jahr sei unerwartet gewesen. Stöthke vermutet, dass die Corona-Pandemie zur steigenden Nachfrage beigetragen haben könnte und der Wunsch, etwas Neues zu lesen oder zu schauen. Zudem seien Videos von Kundinnen und Kunden, die den Laden zeigten oder über ihn redeten, auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok viral gegangen.



Zur Kundschaft gehören laut Stöthke neben Kindern, Schülern und Studierenden auch Eltern, die sich für das interessieren, was die Kinder machen oder selbst als Kinder Mangas gelesen oder Animes geschaut haben. Personen über 50 seien ebenso unter den Kundinnen und Kunden. So sagt Stöthke: «Schwerpunkt sind zwar junge Leute zwischen zehn und 20 Jahren, aber es gibt keine Grenzen. Es ist für jeden etwas dabei.»

Bestechende Vielseitigkeit der Charaktere und Themen

Bei Jeeg Manga Anime kosten deutschsprachige Mangas etwa zehn Franken, Sondereditionen rund 15 Franken und importierte englische Mangas bis zu 20 Franken. Die 22-jährige Kundin Nisha, die eine KV-Lehre absolviert, gibt etwa 15 Franken pro Besuch aus. «Manchmal lasse ich auch 200 Stutz aufs Mal hier», sagt sie. Schon als Kind war sie ein grosser Animefan. Später entdeckte sie ihr Interesse für Mangas. Sie schätzt an Mangas und Animes, dass auch ernste Themen wie Suizid behandelt werden. «Man denkt, sie sind für Kinder, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe so viel von Animes und Mangas gelernt, sicher mehr als von meinen Eltern.»

«Manchmal lasse ich auch 200 Stutz aufs Mal hier.» Nisha (22), KV-Absolventin

Der 25-jährige Metallbauer Bänz, der ebenfalls vor Ort ist, begeistert sich für Mangas und Animes seit ihn ein Kollege vor sechs Jahren in den Laden mitgenommen hat. «Mich faszinieren die Animationen, der Zeichnungsstil und was möglich ist mit der Fantasie in den Animewelten.» Die zwei Maturandinnen, die 19-jährige Mephistopheles und die 17-jährige Mikishko, die zusammen unterwegs sind, sind ebenfalls grosse Manga- und Animefans. Auch in ihrem Kollegenkreis herrsche grosse Begeisterung dafür. Oft tauschen sie Mangas und Animes untereinander aus. Mikishko bevorzugt Animes und bezeichnet sich als wählerisch. «Ich mag, wenn es gute Fights gibt und es braucht interessante und vielseitige Charaktere.» Zwischen 30 und 50 Franken geben die drei durchschnittlich für Mangas und Animes im Monat aus.



Charakteristisch für Manga- und Animedarstellungen sind laut Stöthke etwa Kulleraugen und ein jugendliches Aussehen. «Bei Naruto oder Pokémon sind die Charaktere sehr schlicht und kindlich gezeichnet. Das soll so sein, denn das Publikum ist ja genau in dem Alter.» Dennoch gebe es auch deutlich detailliertere Darstellungen – «fast fotorealistisch und weniger verspielt», so Stöthke.

Was fasziniert an den Animes und Mangas? Japanologie-Professor David Chiavacci führt die Begeisterung auf die Differenziertheit der Charaktere und Geschichten zurück: «Selbst der Bösewicht hat gute Seiten und der Held ist nicht nur ein Held, sondern hat auch Schwächen.»



Auch der «Kawaii-Faktor» sei relevant, so Chiavacci, also das «Herzige». Das zeige sich etwa darin, dass es neben Monstern stets kleine, süsse Nebencharaktere gebe oder tollpatschige Figuren, was für grosses Identifikationspotenzial sorge. Weiter fördere «die Faszination einer möglichst weit entfernten und möglichst fremden Kultur» das Interesse.



Isabelle Opitz, Chefredaktorin des Korean Culture Magazines K*Bang, ergänzt, dass Mangas ein unglaubliches Genre-Spektrum, Themen und Stile abdecken und komplexe, spannende, romantische, traurige oder abenteuerliche Geschichten erzählen, in die Menschen gerne eintauchen. Weiter sagt sie: «Auch der Sammelaspekt ist nicht zu unterschätzen.»

Manga ist das japanische Wort für «Comic» Die Biene Maja, Pokémon, Dragon Ball oder Detektiv Conan – das alles sind bekannte japanische Mangas oder Animes. Manga ist das japanische Wort für Comics. Das japanische Wort Anime leitet sich vom englischen «Animation» ab und meint Animationsserien und -filme. Der Grundstein für den Japan-Hype sei bereits beginnend in den 1970er-Jahren gelegt worden, als deutsche Fernsehsender aus Kostengründen Kindertrickserien wie «Wickie und die starken Männer» oder «Die Biene Maja» günstig in Japan produzieren liessen, nachdem osteuropäische Studios zu teuer geworden waren, so Opitz.



Ab den 1990ern wuchsen viele Kinder in Europa mit japanischen Mangas und Animes auf, auch japanische Videospiele kamen in die Kinderzimmer, wie Opitz sagt. Ab 2000 boomte die Japan-Kultur regelrecht und in den letzten Jahren hat dieser Trend nochmals deutlich zugelegt, wie Fachleute sagen.



«Obwohl Anime-Streaming mittlerweile gängig ist, ist es weiterhin schwer, Mangas digital zu konsumieren. Daher weichen manche auf koreanische Manhwa oder chinesische Manhua aus», so Opitz. Auch im Bereich der Musik sei japanischer Content wie Fanvideos, Soundtracks oder Anime-Reviews etwa auf Youtube häufig gesperrt. Laut Opitz hindert das die Verbreitung von japanischen Content unter jüngeren Fans.