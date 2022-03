Häusliche Gewalt – «Nachfrage stark zugenommen» – Zürich hat ab sofort ein Männerhaus

Der Verein Zwüschehalt hat in Zürich ein Männerhaus eröffnet. Nach Bern und Luzern ist es der dritte Standort in der Schweiz, in dem männliche Opfer von häuslicher Gewalt Schutz finden. «Die Nachfrage für Häuser, in denen betroffene Männer einen Zufluchtsort finden können, nimmt stark zu», sagt Gregor Faust, Traumatherapeut und Leiter des Männerhauses Zürich. Er selbst habe das bei seiner täglichen Arbeit mit Betroffenen bemerkt und sich stark für die Eröffnung eines weiteren Männerhauses eingesetzt.