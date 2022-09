Nachhaltige Mode shoppen: Mit diesen Apps ist es besonders einfach

Einmal in der Woche gönne ich mir was.

Mehrmals die Woche, ich liebe den Dopamin-Kick! Einmal in der Woche gönne ich mir was. Ich kaufe nur gezielt neu, was ich wirklich brauche. Ich versuche, neue Kleidung so gut wie möglich zu vermeiden. Habe mir schon jahrelang nichts mehr neu gekauft.

Dass das nicht gut für die Umwelt ist, ist mittlerweile schon in vielen Köpfen angekommen. Doch bei all den Angeboten den Überblick darüber zu behalten, wo du ohne schlechtes Gewissen nach Herzenslust shoppen kannst, ist gar nicht so einfach. Orientierung in den Dschungel bringen Apps wie Good On You.