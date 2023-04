Cleanbar: Gymnasiasten produzieren nachhaltiges Shampoo

20min/Noah Gugler

Sie stellen handgemachte Seifen aus natürlichen Inhaltsstoffen her.

Am Gymnasium Kirchenfeld in Bern gründeten sieben Gymnasiasten und Gymnasiastinnen ein Unternehmen.

Sieben Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Kirchenfeld in Bern haben das Start-up Cleanbar gegründet. Sie stellen ein festes Shampoo her, das nicht nur auf natürliche Inhaltsstoffe, sondern auch bewusst auf Nachhaltigkeit setzt. Ganz nach ihrem Motto «Für suuberi Haar und ds Wasser bliibt klar.» Die handgemachten Shampoos in den Duftsorten «Sommernachtstraum», «Französische Romantik» und «Erfrischende Brise» kosten 9.50 Franken.