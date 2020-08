Welche Bio-Produkte sind in der Schweiz besonders beliebt? In dieser Bildstrecke erfährst du es.

Typischerweise würden die höheren Produktionskosten nicht einfach direkt in den Verkaufspreis einberechnet. Wenn die Herstellung 50 Prozent mehr kostet als normalerweise, kostet das Produkt ebenfalls 50 Prozent mehr. Da die Produktion aber nur einen kleinen Teil des Konsumentenpreises (10 bis 30 Prozent) ausmacht, steigt der Preis im Laden auf diese Weise stark an:

Darum schlagen die Autoren vor, dass Händler auf eine fixe Marge setzen und die Mehrkosten bei der nachhaltigen Produktion direkt an die Konsumenten weitergeben. So würde der Aufpreis oft bei 10 Prozent liegen.

Langsame Etablierung von Öko-Produkten

Die hohen Margen der Händler sind also mit schuld daran, dass Konsumenten nicht ökologisch bewusster einkaufen. Das sieht auch Nicolai Diamant, Projektleiter bei der auf Umweltthemen spezialisierten Agentur Ecos, so: «Dass nachhaltig produzierte Produkte oft mit hohen Margen verkauft werden, führt dazu, dass die Marktdurchdringung solcher Produkte nur langsam vorangeht.»

Die hohen Preise würden die oftmals falsche Wahrnehmung fördern, dass die Herstellung von nachhaltigen Produkten viel teurer sei, so Diamant. Zum einen liege es darum an den Händlern, ihre Margenpolitik zu überdenken. Für die Förderung von Öko-Produkten sei es aber auch wichtig, dass die Konsumenten selbst vermehrt solche Produkte nachfragten.

Händler weisen Schuld von sich

Die Schweizer Detailhändler sehen sich hingegen nicht in der Schuld. So heisst es etwa bei der Migros: «Die Migros erzielt mit Labelprodukten keine höheren Margen.» Ob die Migros ihre Margen anhand der Herstellungskosten oder des Verkaufspreises berechnet, will das Unternehmen allerdings nicht beantworten. Man fördere aber gezielt den Verkauf von Produkten mit Nachhaltigkeitslabels und gebe Einsparungen an Kunden weiter.