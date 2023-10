Ein Fünftel der Agenten: Russische Spionen fast alle in der Schweiz

Im Juni informierte der Nachrichtendienst über russische Spione in der Schweiz. (Archivbild)

Die meisten davon sind in Genf.

Ein Fünftel aller russischen Spione ist in der Schweiz aktiv.

Bis zu 80 russische Spione sind in der Schweiz aktiv, sagte der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) an seiner Jahresmedienkonferenz im Juni dieses Jahres. Der Auftrag der Russen: Informationsbeschaffung über das internationale Genf, Geheimwissen zum Schweizer Mandat im UN-Sicherheitsrat sammeln und Beschaffung von sanktionierten Gütern für die russische Rüstungsindustrie.

Die Aussenpolitische Kommission (APK) stimmte kürzlich einem Vorstoss zu, der die konsequente Ausweisung von Spionen verlangt. Die Chancen der Motion im Parlament sind gemäss «NZZ am Sonntag» aber unsicher. SVP und Freisinn stemmen sich dagegen. Zudem ist die Ausweisung an sich nicht so einfach. Denn meist reagiert darauf der betroffene Staat ebenfalls mit der Ausweisung von Diplomaten.