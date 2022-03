Sicherheitsrisiko – Nachrichtendienst-Mitarbeitende könnten laut Bericht Infos leaken

1 / 8 Ein Bericht der Aufsichtsbehörde über die Nachrichtendienste der Schweiz zeigt unzufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Nachrichtendienst des Bundes. 20min/Simon Glauser Grund seien wiederholte, teils abrupte Führungswechsel. 20min/Celia Nogler «Der NDB nimmt die Problematik ernst und hat eigene Massnahmen ergriffen», sagt der Leiter der Aufsichtsbehörde, Thomas Fritschi. Die Lage werde laufend analysiert. Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten

Die Corona-Pandemie, Tendenzen hin zu gesellschaftlicher Spaltung, die Machtpolitik einzelner Staaten und die Verwundbarkeit der Schweiz durch Cyberangriffe: All das mache uns bewusst, wie fragil die Sicherheit sei. Das schreibt Thomas Fritschi, Leiter der Aufsichtsbehörde, über die Tätigkeiten der Nachrichtendienste (AB-ND) im Vorwort des jüngsten Berichts. «Die Nachrichtendienste waren und sind gefordert», schreibt Fritschi.

Doch beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) stellt die Aufsichtsbehörde in ihrem jüngsten Bericht Sicherheitsrisiken fest: Drei Führungswechsel in vier Jahren hätten zu unzufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beim NDB geführt. Es ist nicht das erste Mal, dass interne Probleme des NDB an die Öffentlichkeit gelangen.

Unzufriedene Mitarbeitende sind ein Sicherheitsrisiko

«Die Ergebnisse einer Personalbefragung vor zwei Jahren zeigten die Unzufriedenheit der Mitarbeitenden des NDB», sagt Fritschi zu 20 Minuten. «Unzufriedene Mitarbeitende in einem Nachrichtendienst können ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen.» Konkret bedeute dies eine Gefahr des Durchsickerns von klassifizierten Informationen, beispielsweise an Medienschaffende. Auch Petra Schmid, Expertin für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich, sagt, viele Wechsel an der Spitze wirkten sich sehr schlecht auf die Motivation aus (siehe unten).

Zwischen den jeweiligen Direktoren hat es laut Fritschi immer ad interim Lösungen gegeben, die die Leitung übernahmen. «Solche Wechsel an der obersten Spitze verursachen auch in jeder anderen Organisation Unruhe und damit verbundene Risiken.» Die Zeit von effektiv sieben Monaten, die der NDB ohne Direktor oder Direktorin verbrachte, beurteilt der AB-ND als «eher längere» Zeit – auch wenn es eine interimistische Leitung gegeben habe.

Insgesamt «intakte Leistungsfähigkeit»

Fredy Fässler, St. Galler Regierungsrat und Mitglied der Findungskommission, welche den neuen NDB-Chef ernannte, wehrt sich gegen den Vorwurf, der Nachrichtendienst sei zu lange ohne Führung gewesen: «Nach dem überraschenden Rücktritt von Jean-Philipp Gaudin im August 2021 wurde das übliche Verfahren eingeleitet, um einen Nachfolger zu finden.» In der Zwischenzeit sei der NDB vom verantwortlichen Stellvertreter geführt worden.

Trotz unzufriedener Mitarbeitenden und Sicherheitsrisiken beurteilt die Behörde die Leistungsfähigkeit des Geheimdienstes «im Rahmen der vorhandenen Ressourcen als intakt». Die abnehmende Zahl der Empfehlungen sei ein Zeichen dafür, dass bei den Tätigkeiten des NDB bestehende Risiken ausgeschlossen oder zumindest minimiert werden konnten.

«VBS muss die Empfehlungen ernst nehmen»

«Der NDB selber nimmt die Problematik ernst und hat eigene Massnahmen ergriffen», sagt Fritschi. Die Lage werde laufend analysiert. «Zudem beginnt am 1. April der neue Direktor. Dies soll die Stabilität im NDB fördern und letztlich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden wieder steigern», so Fritschi. Der Nachrichtendienst des Bundes wollte auf Anfrage von 20 Minuten den Bericht nicht kommentieren. Auch der stellvertretende Direktor des NBD wollte sich zu seiner Zeit als ad interim Direktor nicht äussern.

Mauro Tuena, SVP-Nationalrat und Präsident der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, nimmt den Bericht mit Sorge zur Kenntnis: «Gerade in diesen unsicheren Zeiten müssen Unruhen und Sicherheitsrisiken im NDB unbedingt vermieden werden. Das VBS steht in der Verantwortung, für Ruhe und Kontinuität zu sorgen.» Der NDB sei ein zentrales Instrument, um die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, gerade in dieser kriegerischen Zeit nicht weit von der Schweiz entfernt. «Ich hoffe, dass es mit dem neuen Direktor gelingt, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und ein gutes Vertrauensverhältnis zu schaffen. Im NDB ist das essentiell.»