Bundesrat eröffnet Vernehmlassung: «Die Bedrohung durch Spionage ist in den letzten Jahren stark gestiegen»

Der neue NDB-Chef bedankt sich bei der Bundesrätin für das Vertrauen. Er fühle sich «sehr geehrt». Der ehemalige Schweizer Botschafter im Iran zählt seine bisherigen Tätigkeiten auf und weist darauf hin, dass er stets in sicherheitsrelevanten Positionen gearbeitet habe. «Die Bedrohung durch Spionage ist in der Schweiz in den letzten Jahren stark gestiegen», so der NDB -Chef.