Die Schweizer Armee hat laut einem Bericht bereits seit über einem Monat Kenntnis vom Daten-Leck auf der E-Learning-Plattform LMS. So warnten Sicherheitsexperten am 25. Januar 2021 vor einer Sicherheitslücke, die eine «grossflächige Offenlegung von hochsensiblen Benutzerdaten» ermöglicht. Verortet ist der Bericht, der 20 Minuten vorliegt, in Heimenschwand BE – hier hat sich seit längerem der Schweizer Nachrichtendienst einquartiert.