Anstandsregeln im Ausland: Nachsalzen, Blumen schenken, saunieren

Du weisst ja, andere Länder, andere Sitten. Letztere sind ab und an aber so verwunderlich, dass man sie kennen muss, um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten. Wir helfen dir dabei.

Sitten, Bräuche und Anstandsregeln gibt es in jeder Kultur. Kennst du sie einmal, fühlen sich viele so selbstverständlich an, dass du gar nicht mehr über sie nachdenken musst. In den Ferien sieht das aber anders aus – willst du nicht als unhöflich (oder ganz offensichtlich als Touri) gelten, lohnt es sich, die eine oder andere Anstandsregel zu kennen. Der Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen für Einwanderer, Remitly, hat einige der ungewöhnlichsten zusammengetragen.

Achtung bei Portwein, Fisch und Brot

Um andere Bräuche zu finden, musst du nicht weit reisen. In Grossbritannien etwa kommt es beim Portwein darauf an. In einer Karaffe wird er immer nach links übergeben. Braucht jemand zu lang, kommt mit Sicherheit die Frage: «Kennen Sie den Bischof von Norwich?» Der Bischof war bekannt dafür, mit der Karaffe vor sich einzuschlafen – Weitergeben ist angesagt.

In China geht es statt Portwein um Fisch. Einmal auf dem Teller, solltest du ihn niemals umdrehen. An die Unterseite zu kommen, wird daher etwas schwieriger, erspart dir aber böse Blicke: Die Sitte entstammt einem Fischer-Aberglauben, der besagt, dass das Drehen des Fisches ein Boot zum Kentern bringt. Ist kein Boot da, bringt es einfach Unglück.

In China bringt es Unglück, einen ganzen Fisch auf dem Teller umzudrehen. Unsplash/lalo Hernandez

In Afghanistan ist es das Brot, dem du besondere Beachtung schenken solltest: Fällt es herunter, kommt es nicht direkt in den Müll. Du solltest es aufheben, küssen (ja, echt) und an deine Stirn halten, als Zeichen der heiligen Ehrfurcht. Danach darf es weg.

Tischmanieren kennen

In vielen Ländern der Welt wird Rülpsen als unhöflich angesehen, in Island und Senegal (so gut wie nebeneinander, oder?) gilt es jedoch als Kompliment an den Koch. In Japan gilt das Gleiche fürs Schlürfen: Es ist üblich und wird als Signal gesehen, sich für das Essen zu bedanken.

In Japan ist Schlürfen ein gutes Zeichen statt eines Tabus am Tisch. Unsplash/Kae Ng

Bist du ein Salzliebhaber? Dann gilt es in Ägypten und Portugal, vorsichtig zu sein: In beiden Ländern ist es nicht gerade die feine Art, zusätzliches Salz für deine Mahlzeiten zu verlangen.

Verhalten als Gast

Wer in Südkorea eingeladen ist, egal, ob als Gast oder Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin, sollte sich vorher einsingen: Karaoke gehört dort zum guten Ton. In Finnland wird es noch etwas intimer: Geschäftsmeetings werden auch mal in die Sauna verlegt. Und Kleidung beim Schwitzen ist ein Tabu.

Du willst als guter Gast Blumen mitbringen? In Lettland, Litauen und der Slowakei solltest du auf eine gerade Anzahl Blüten im Strauss achten. Eine ungerade Anzahl gilt als unhöflich. In Bulgarien sind es gelbe Blumen, die als Zeichen für Hass gedeutet werden – auch nicht die beste Wahl also.

Gelbe Blumen solltest du in Bulgarien lieber nicht verschenken. Es könnte als Zeichen für Hass gedeutet werden. Unsplash/Aleksandra Sapozhnikova

In Venezuela wird es erst bei der Verabschiedung tricky. Wenn du diese Regel kennst, kannst du unangenehme Situationen aber vermeiden: Stellt der Gastgeber oder die Gastgeberin einen Besen hinter die Tür, ist das ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen.