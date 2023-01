Emiliano Martínez: Fifa ermittelt wegen Penis-Jubel

Es war einer der Aufreger im Nachgang an den WM-Final : Der Penis-Jubel von Argentinien-Keeper Emiliano Martínez bei der Ehrung zum besten Goalie des Turniers. Nun könnte die anzügliche Geste Konsequenzen für den 30-jährigen Weltmeister mit sich ziehen. Denn: Die Fifa gab am Freitag bekannt, dass man ein Disziplinarverfahren gegen die Argentinier eingeleitet habe.

Konkret sei das Verfahren wegen «beleidigenden Verhaltens und Verstössen gegen die Grundsätze des Fair Plays» sowie «Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen» eingeleitet worden. Neben dem Penis-Jubel von Martínez gab es nämlich noch weitere Szenen, in denen sich die Gauchos als nicht ganz stilvoller Sieger präsentierten. So haben die Argentinier etwa in der Garderobe Frankreich-Superstar Kylian Mbappé mit einem Song verhöhnt und stimmten sogar eine Schweigeminute für den PSG-Stürmer an.