Spuk in Berner Kirche?«Nachts um 1 Uhr spielte die Orgel, obwohl es drinnen stockdunkel war»

In Spukhausfilmen werden Häuser jeweils von unerklärlichen Vorfällen heimgesucht: Türen öffnen und schließen sich von selbst, auf dem Dachboden sind dumpfe Schritte zu hören, aus dem Wandschrank dringt Kinderkichern. Zu den altbewährten Motiven des Genres zählt auch der Flügel, der zu klimpern anfängt, ohne dass ihn jemand bedient.

Sicherlich hat sich auch Sohail Ahmad schon zu solchen Streifen gegruselt. In der Nacht auf Sonntag wähnte sich der Berner indes selbst in einem Schauermärchen: Kurz nach 1 Uhr – Ahmad befand sich auf dem Heimweg von seiner Kneipentour – kam er an den Gemäuern der christkatholischen St. Peter und Paul Kirche neben dem Rathaus vorbei. Da war es ihm, als ertönten aus dem Innern des Gotteshauses Orgelklänge.