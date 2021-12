Ab 12. Dezember – Nachtschwärmer und Wintersportler profitieren vom neuen SBB-Fahrplan

1 / 7 Die SBB ändert ab 12. Dezember ihren Fahrplan. 20min-Community Zwischen Weihnachten und Ostern besteht jeweils am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ein durchgehender IC-Halbstundentakt von Chur (Bild) nach Zürich. 20min/Adriel Monostori Es gibt mehr Angebote für Nachtschwärmer und -schwärmerinnen und Frühpendler und -pendlerinnen. 20min/Community

Am 12. Dezember kommt die Fahrplanänderung der SBB. Skifahrerinnen und Skifahrer, Schlittler und Schlittlerinnen sowie Schneeschuhläuferinnen und Schneeschuhläufer kommen laut SBB ab dieser Saison noch mehr auf ihre Kosten. Zwischen Weihnachten und Ostern besteht beispielsweise jeweils am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ein durchgehender IC-Halbstundentakt von Chur nach Zürich. Wir listen dir die wichtigsten Fahrplanwechsel auf. Für die komplette und detaillierte Übersicht schaust du hier nach.

Zürich und Ostschweiz Regionalverkehr

Die Zürcher Nacht-S-Bahn wird Freitag- und Samstagnacht ausgebaut: Die SN6 verkehrt neu zwischen Winterthur und Würenlos. Gemeinsam mit der SN1 entsteht ein Halbstundentakt auf dem Abschnitt Zürich Hardbrücke bis Winterthur. Der Halt der SN6 in Zürich Tiefenbrunnen entfällt, es hält dort weiterhin die SN7.

Die S7 Romanshorn-Rorschach verkehrt an den Wochenenden alle zwei Stunden nach St. Margrethen, Bregenz und Lindau-Reutin. Die Verbindung bietet gute Anschlussmöglichkeiten in den Bregenzerwald und ins Allgäu. Der Zug 1040 von Zürich nach Schaffhausen (Abfahrt in Zürich um 21.37 Uhr) verkehrt nicht mehr.

Zürich und Ostschweiz Fernverkehr

Unter Vorbehalt des rechtzeitigen Eintreffens der Betriebsbewilligung verkürzt sich die Fahrtzeit bei drei von sechs Verbindungen von Zürich nach München um eine halbe Stunde, auf rund 3 Stunden 30 Minuten. Bei den anderen Verbindungen bleibt die Fahrzeit vorerst unverändert bei vier Stunden und die Reisenden müssen in St. Margrethen umsteigen.

Für die Verzögerung sorgt das noch laufende Zulassungsverfahren für das das neue Zugsicherungssystem auf den Zügen des Typs Astoro. Ab Frühling 2022 verkehren voraussichtlich alle sechs Verbindungen zwischen Zürich und München in rund 3 Stunden 30 Minuten.

Die IC5-Züge Genève-Aéroport–Zürich-HB–St. Gallen werden bis auf eine Ausnahme stündlich bis nach Rorschach verlängert. Somit kann man ohne Umzusteigen vom Genfersee an den Bodensee fahren.

Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer profitieren von zusätzlichen Verbindungen zwischen Zürich und Luzern an den Wochenenden. Neu verkehren unter anderem Freitag- und Samstagnacht zusätzliche Züge um 00.35 Uhr von Zürich nach Luzern und um 03.35 Uhr von Luzern nach Zürich.

Nordwestschweiz Regionalverkehr

Der erste Zug der S3 von Basel SBB nach Olten verkehrt fünf Minuten früher (Basel SBB ab 4.40 Uhr). In Olten besteht somit neu Anschluss an den IR 35 in Richtung Zürich HB und Chur (Olten ab 5.26 Uhr).

Die Züge der S9 Olten–Sissach (Olten ab 6.00 Uhr) und Sissach–Olten (Sissach ab 6.31 Uhr) verkehren neu nur noch von Montag bis Samstag statt täglich.

Nordwestschweiz Fernverkehr/Internationaler Personenverkehr

Auf der Strecke Basel SBB–Bern–Brig–Milano Centrale verkehrt täglich ein zusätzliches viertes Eurocity-Zugspaar (ab Basel SBB um 10.28 Uhr/ab Milano Centrale um 15.20 Uhr). In Kooperation mit den ÖBB, der DB Fernverkehr sowie NS Internationaal verkehrt neu täglich ein Nightjet-Zug mit Schlaf- und Liegewagen sowie Sitzwagen zwischen Zürich HB, Basel SBB, Köln, Duisburg und Amsterdam Centraal.

Dieser ersetzt den bisher nur freitags und samstags verkehrenden IC 3 Zürich HB–Basel SBB (21.59 Uhr ab Zürich HB) und auf dem Abschnitt Basel SBB–Köln den Nacht-ICE der DB zwischen Basel SBB und Kiel.

Der versuchsweise eingeführte Früh-Intercity im Winter jeweils samstags ab Zürich HB um 6.07 Uhr verkehrt aufgrund der schwachen Nachfrage nicht mehr.

Regionalverkehr Mittelland

Der RE Aarau–Lenzburg–Zürich HB erhält eine zusätzliche Morgenverbindung (Aarau ab 5.54 Uhr). Damit wird eine Angebotslücke geschlossen und in Zürich HB werden optimale Anschlüsse ermöglicht. Weiter werden die Fahrpläne der ersten S9, S26 und S28 so ausgerichtet, dass Anschlüsse auf die neue RE-Verbindung bestehen.

Im Gegenzug wird auf die nachfrageschwache RE-Verbindung Aarau–Lenzburg–Zürich HB (Aarau ab 23.54 Uhr) verzichtet. Als Ersatz hält der IC1 Lausanne–Bern–Olten–Aarau–Zürich HB neu zusätzlich in Lenzburg (an 00.18 Uhr/ab 00.19 Uhr). In Aarau übernimmt zudem die S26 die bisherigen Anschlüsse des RE nach Lenzburg.

Fernverkehr Mittelland

Der IR 35 Bern–Burgdorf–Zürich HB und der RE Zürich–Ziegelbrücke–Chur werden in Zürich HB zum neuen IR 35 «Aare Linth» durchgebunden. Der IR 35 wird in Kooperation mit der Schweizerischen Südostbahn (SOB) betrieben.

Gleichzeitig wird das Angebot ausgebaut. So verkehrt täglich am Abend ein zusätzlicher Zug von Bern über Burgdorf–Langenthal nach Olten (ab Bern um 22.33 Uhr). Der erste IR 35 am Morgen ab Bern verkehrt wenige Minuten früher, um in Zürich HB die Durchbindung nach Chur zu ermöglichen und hält neu samstags und sonntags zusätzlich in Wynigen.

Der Hauptverkehrs-IC ab Bern um 16.10 Uhr nach Zürich HB wird von Januar bis Mitte März jeweils freitags bis Chur verkehren. Damit entsteht eine attraktive Verbindung für Wochenend-Touristen und -Touristinnen ins Bündnerland.

Regionalverkehr Zentralschweiz

Am Samstag- und Sonntagmorgen verkehrt zusätzlich eine S-Bahn S1 von Luzern (Abfahrt um 5.21 Uhr) nach Baar. Abgestimmt auf die Änderung beim IR75, welcher neu auch am Wochenende um 5.35 Uhr ab Luzern fährt und die Haltestellen Ebikon und Gisikon-Root nicht mehr bedient.

Freitag- und Samstagnacht fährt zusätzlich die S-Bahn S1 von Baar (Abfahrt um 0.32 Uhr) nach Zug weiter bis Luzern (Ankunft um 1.07 Uhr) abgestimmt auf die Änderungen im Fernverkehr.

Um einen stabilen und pünktlichen Fahrplan zu gewährleisten, kann in Luzern der Anschluss von der S1 aus Baar auf die S5 nach Giswil nicht mehr angeboten werden.

Fernverkehr Zentralschweiz

Im neuen Kantonsbahnhof Altdorf halten ab dem 12. Dezember 2021 neu alle zwei Stunden die IC-Züge. Damit entstehen neue schnelle Direktverbindungen von Altdorf ins Tessin und in die grossen Wirtschaftszentren im Norden.

Während eines Jahres halten übergangsweise die IC-Züge zwischen Zürich und Lugano, ab Dezember 2022 dann die IC-Züge zwischen Basel und Lugano. Die bisherigen IC-Halte in Flüelen werden mit der Inbetriebnahme des Kantonsbahnhofes Altdorf aufgehoben.

Am Wochenende verkehrt der erste IR 75 am Morgen von Luzern nach Zürich HB neu um 5.35 Uhr (statt 5.28 Uhr) ab Luzern und ohne Halt bis Rotkreuz. Die entfallenden Halte in Ebikon und Gisikon-Root werden durch die S1 abgedeckt, welche neu auch samstags und sonntags um 5.21 Uhr ab Luzern verkehrt.

In den Nächten Fr/Sa und Sa/So sowie an allgemeinen Feiertagen hält der Fernverkehrszug von Zürich HB um 0.10 Uhr nach Luzern nur noch in Zug. In Luzern besteht Anschluss auf die Nachtbusnetze. Die zwischen Zug und Luzern entfallenden Halte werden durch eine zusätzliche Verbindung der S1 (0.32 Uhr ab Baar) übernommen.