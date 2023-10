Nachwahlbefragung: Mehrheit will einen zweiten Bundesratssitz für Mitte-Partei

Gerhard Pfister im Interview über die erwarteten Gewinne bei der Mitte während der Stimmauszählungen am Wahlsonntag.

Dass die Mitte einen bestehenden Bundesrat abwählen will, ist jedoch nicht zu erwarten.

Die Mehrheit der Bevölkerung will einen zweiten Mitte-Bundesratssitz, wie eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt.

Mitte und FDP sind nach den Wahlen praktisch gleich stark – was zu Diskussionen um die Bundesratssitze führt. Zwar sprachen sich die Präsidenten beider betroffenen Parteien dafür aus, keine amtierenden Bundesräte abzuwählen – die Bevölkerung scheint dies jedoch anders zu sehen. Die Hälfte der Befragten fordern in der Nachwahlbefragung von 20 Minuten und Tamedia, dass die Mitte im nun eingetretenen Fall einer Überholung der FDP einen zweiten Bundesratssitz erhält. 40 Prozent sind dagegen, der Rest will sich nicht festlegen.