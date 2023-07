Am Flughafen Basel gab es Nachwuchs bei den Füchsen

«Mit diesen Geburten werden Füchse, die fernab menschlicher Aktivitäten auf unserer Plattform leben, zur Regulierung von Schädlingen beitragen», so der Euro-Airport auf seinem Facebook-Kanal weiter. Die Wühlmäuse, die auf den Wiesen leben, können Raubvögel anziehen. Diese ernähren sich von den Kleinsäugern und können so das Vogelschlagrisiko erhöhen, erklärt der Euro-Airport.

«Da der Fuchs ein ausgezeichneter Jäger ist, kann er einen nicht zu unterschätzenden Druck auf die Wühlmauspopulationen ausüben und so deren Vorkommen einschränken», so der EAP weiter. So könne auch das Vogelschlagrisiko gemindert werden, da die Raubvögel so weniger Nahrung fänden und dadurch weniger angezogen würden.