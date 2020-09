Zu jung für Alkohol

Trotzdem wurde der überragende Fati nicht zum «Man of the Match» gewählt. Der Grund dafür ist kurios: Die Auszeichnung wird von der amerikanischen Biermarke Budweiser gesponsert. Doch der Youngster, der bei Abendpartien noch immer nur mit schriftlicher Einwilligung seiner Eltern spielen darf, feiert erst in einem Monat seinen 18. Geburtstag und darf in Spanien erst dann legal Alkohol konsumieren. So wurde stattdessen Jordi Alba zum Mann des Spiels gekürt.