Nackt: Formel-1-Star Valtteri Bottas zieht schon wieder blank

Ein nackter Hintern und dazu der Kommentar «fröhlicher Mittsommer»: Valtteri Bottas präsentiert sich auf Instagram, wie Gott ihn schuf. Und das ist nicht das erste Mal, dass der 33-Jährige seine exhibitionistische Ader auslebt. Einmal zeigte sich Bottas in der Sauna , einmal in einem Bach liegend . Dieses Mal feiert Bottas ganz einfach den Sommer.

Spitzname «Pottas» oder «Bottass»

Im Mai vor einem Jahr hatte er ein Foto veröffentlicht, das ihn ohne Kleidung in einem eiskalten Fluss in Aspen in den Rocky Mountains zeigt. Bottas erhielt darauf die Spitznamen «Pottas» oder «Bottass». Das Foto mutierte zum Kultbild. In Zusammenarbeit mit Fotograf Paul Ripke wurden 5000 Ausdrucke davon gemacht und für einen guten Zweck verkauft.