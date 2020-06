Spannende Skulptur

Nackt-Statue von Iniesta sorgt für Verwirrung

Fussballer und ihre Statuen – das kommt nicht immer gut. Spaniens WM-Held Andrés Iniesta ist das neueste Opfer.

Was war in seiner Heimatstadt Albacete los? Eigentlich wollte man die Statue des ehemaligen Barcelona-Spielmachers im Juli enthüllen, zehn Jahre nachdem er Spanien zum WM-Titel gegen Italien geschossen hatte.

«Danke für die Hose»

Nachdem in den sozialen Medien viel über die spezielle Statue gepostet und gelacht wurde, gaben die Verantwortlichen aber «Entwarnung»: In voller Pracht solle Iniesta am Ende nicht im Adamskostüm in Albacete stehen, sondern in Bronze vollendet im spanischen Nationaltrikot.