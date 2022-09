Formel 1: So skurril ist die Renn-Vorbereitung von Valtteri Bottas

Bottas zeigt sich in der Sauna. Instagram

Darum gehts Der GP Singapur steht am kommenden Wochenende in der Formel 1 an.

Alfa-Sauber-Fahrer Valtteri Bottas stimmt sich typisch finnisch auf das Rennwochenende ein.

Der 33-Jährige zeigt sich auf Instagram bei seinem täglichen Saunagang.

Aktuell herrschen 31 Grad, eine Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent – es ist heiss in Singapur. Zwar ist auf das Rennwochenende viel Regen angesagt, dennoch machen sich die Formel-1-Fahrer auf etwas gefasst, verlieren sie bei einem Rennen doch mehrere Liter Wasser, da sie so extrem schwitzen. Apropos schwitzen: Damit kennt sich einer aus, Valtteri Bottas. Der Alfa-Sauber-Fahrer stimmt sich – typisch Finne – so auf den GP am Sonntag ein, wie nur er es kann.

«Einige nennen es Hitzetraining, aber für andere ist es nur ein tägliches Ritual», schreibt der 33-Jährige zu einem Video auf Instagram, darin sagt er: «Singapur-Vorbereitung für einige, finnisches Tagesritual für uns.» Das Video zeigt, wie Bottas nackt in einer Sauna sitzt – nur mit einer Rentiermütze auf. Der Temperatur-Regler ist auf 100 Grad gesetzt, Bottas mag es also sehr heiss.

Nicht zum ersten mal exhibitionistisch

Ausserdem mag es der Finne, sich nackt zu zeigen. Im Mai hatte er ein Foto veröffentlich, das ihn ohne Kleidung in einem eiskalten Fluss in Aspen in den Rocky Mountains zeigt. Bottas erhielt darauf die Spitznamen «Pottas» oder «Bottass».

Das Foto mutierte zum Kultbild. In Zusammenarbeit mit Fotograf Paul Ripke wurden 5000 Ausdrucke davon gemacht und für einen guten Zweck verkauft. «Wir haben innerhalb von 24 Stunden 50’000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt und das mit einem Foto von einem Hintern wie diesem. Es ist verrückt. Ich verstehe es nicht ganz. Aber wissen Sie, wir tun etwas Gutes damit», zeigt sich Bottas zufrieden.

Eines der Exemplare verschenkte er an seinen ehemaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. In Monaco kam es zur Übergabe. Hamilton war sichtlich amüsiert und bedankte sich für das eingerahmte Bild. «Das nächste Mal, wenn ich in Colorado bin, mache ich das auch und sende es dir ebenfalls», so der Brite mit einem Lächeln.