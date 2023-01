Yvonne Eisenring schaut für «SRF Unlocked» in wildfremde Handys

Private Föteli, Nachrichten und sogar der Saldo auf dem Bankkonto: In der neuen SRF-Serie «Unlocked» zeigen junge Menschen, was sie so in ihren Smartphones haben.

Darum gehts In der SRF-Doku-Serie «Unlocked» durchforstet Moderatorin Yvonne Eisenring (35) verschiedene Smartphones von wildfremden Menschen.

Dabei werden äusserst intime und private Inhalte gezeigt und geteilt.

Vom Chatverlauf mit dem Lover bis hin zu Fotos von blüttelnden Frauen ist alles Mögliche mit dabei.

Würdest du dein Handy aus der Hand geben und dabei zusehen, wie es vor laufender Fernsehkamera durchstöbert wird? Einige Menschen in der Schweiz haben genau das getan und dabei Moderatorin Yvonne Eisenring (35) tiefe Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Dabei wurden sämtliche Inhalte des Handys gnadenlos unter die Lupe genommen.

In der ersten Folge von «Unlocked» ist das SRF-Team an der Zürcher Langstrasse, dem Latinofestival Caliente und bei einem Grümpeliturnier in Ebnat-Kappel SG unterwegs. Eisenring sieht sich zunächst an, wie die Apps auf dem Smartphone jeweils geordnet sind und was überhaupt darauf zu finden ist.

Füdli-Liebhaber Dario

Ziemlich schnell landet sie bei den Fotos – und zwar nicht nur bei jenen, die normal abgelegt sind, sondern auch im «Zuletzt gelöscht»-Ordner. Dort stösst sie bei Dario in Ebnat-Kappel SG auf nackte Tatsachen. «Oha, hier hat es viele Frauen – und vor allem Frauenfüdlis», so Eisenring. Der leicht beschämte Smartphone-Besitzer meint dazu verschmitzt: «Jetzt hast du mich erwischt.»

Auf Darios Handy findet sich auch die eine oder andere Dating-App. «Da hast du ja gar nicht geantwortet», so Eisenring, nachdem sie sich die Chatverläufe angesehen hat. «Die Frau ist auch nicht unbedingt mein Typ. Wenn mir langweilig ist, swipe ich schnell einfach mal nach rechts», so seine Erklärung dazu.

Dating-Queen Melanie

Auch Melanie, die fürs SRF während des Latinofestivals Caliente in Zürich vor der Kamera stand, scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Zu einem Nachrichtenverlauf zwischen ihr und einem gewissen Marco meint sie unverblümt: «Ich habe mit mehreren Männern parallel was am Laufen. Marco ist schon ein Guter – er ist in den Top drei.»

Weiter erklärt Melanie, dass man sich vom Universum nur ganz fest etwas wünschen müsse, dann gehe es auch in Erfüllung. Zuletzt habe sie sich eine Rolex für ihre Wunschliste manifestiert. Nur wird das Universum für den Preis um die 14’000 Franken, die so eine Luxus-Uhr kostet, vermutlich nicht aufkommen. Das, so Melanie, sei ihr schon klar.

Sparfuchs Philipp

Gerade über das Thema Geld spricht man ja bekanntlich in der Schweiz nicht oder nur sehr ungern. Philipp, der an der Zürcher Langstrasse interviewt wird, sieht das offenbar etwas lockerer: 30’000 Franken hat er auf dem Sparkonto, wie die Bank-App auf seinem Handy verrät. Das sei aber nicht zum Verprassen da, sondern für Familiengründung und Hauskauf.

Finanziert hat das beachtliche Ersparte Philipps Vater, einen Teil davon habe er aber selbst auf die Seite gelegt. Zusätzlich hat er einen Fonds-Sparplan erhalten. Für Ausgang, Reisen etc. hat Philipp aktuell 1500 Franken zur Verfügung. Das Geld verdient er sich mit einem Studentenjob in einem Wohnheim.

In künftigen Folgen stösst Eisenring auf brisante Google-Suchverläufe. So tauchte bei einer Smartphone-Besitzerin etwa Pornhub im Verlauf auf. Die zwölf Folgen von «SRF Unlocked» gibt es ab Freitag, 6. Januar, wöchentlich auf Play SRF sowie auf dem Youtube-Kanal «SRF Mood» zu sehen.