Nackte Fussknöchel sorgten in den vergangenen Jahren i mmer wieder für Kopfschütteln. Als der Fussknöchel zum neuen D e kolleté erklärt wurde, sah man selbst im Winter nackte Haut zwischen Hosen saum und Schuhen hervorblitzen. Nun dürfen wir ankündigen: D iese Ära ist endgültig vorbei.

Model Linh Niller zeigt, wie so ganz schnell ein Outfit konstruiert ist: Um dem New Yorker Winter zu trotzen, trägt sie zu ihren Leggings weisse Tennissocken , die farblich in ihrem Oberteil aufgegriffen werden.