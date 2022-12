Nina Burri posiert nackt für eine Bodypainting-Reihe von Johny Dar

Mit viel Farbe, in halsbrecherischen Verrenkungen und splitterfasernackt liess sich Nina Burri für ein neues Projekt des Künstlers Johny Dar in Zürich ablichten. In achteinhalb Stunden wurde der Körper der Schlangenfrau dafür von dem US-Amerikaner und vier Make-up-Artisten mit Bodypainting-Farbe bemalt. Dabei musste die 45-Jährige Ruhe und Geduld an den Tag legen – eine Herausforderung.