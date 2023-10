Davina Geiss macht klare Ansage bezüglich Onlyfans 

Davina Geiss beantwortet auf Instagram die Frage, ob sie schon einmal über Onlyfans nachgedacht habe. Auf der Erotik-Plattform laden so einige Promis sexy Aufnahmen hoch, zum Teil sogar Nacktbilder. Die Antwort der 20-Jährigen fällt kurz und eindeutig aus: «Niemals.» Sexy Bilder – zumindest auf der Blüttel-Plattform – wird es also von der Millionärs-Tochter nicht geben.



Die 20-Jährige ist in den sozialen Medien keine Unbekannte und hat mittlerweile eine grosse Fangemeinde. Fast 500’000 Menschen folgen Davina Geiss bereits auf Instagram. Zum Thema Grenzen bei Kindern hat sich kürzlich Davina Geiss’ Papa geäussert. Im Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» sagte Robert Geiss: «Also, wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen oder Busenblitzer-Fotos heraushängen zu lassen, dann würden wir schon einschreiten.»