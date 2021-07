Flughafenautobahn A11 - Mann auf Autobahn wird von Auto erfasst

Die Kantonspolizei Zürich teilt am Samstagmorgen mit, dass bei einem Unfall auf der Flughafenautobahn A11 ein Mann schwer verletzt wurde. Gemäss eines 20 Minuten News-Scouts war der Mann nackt auf der Strasse gelegen. «Wir waren von St. Gallen her kommend auf dem Weg zum Flughafen. Kurz vor der Ausfahrt zum Flughafen haben wir einen menschlichen Körper auf der Fahrbahn liegen sehen. Der Mann war splitternackt. Da ich die Strecke kenne, hatte ich zeitgleich die Spur gewechselt. Hätte ich das nicht getan, wäre ich wohl in ihn reingefahren.»