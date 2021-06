Attacke in Obergösgen SO : Nackter packt Passantin von hinten und berührt sie unsittlich

In Obergösgen SO hat am Freitagnachmittag ein nackter Mann eine Frau belästigt und unsittlich berührt. Der Täter flüchtete zu Fuss. Die Polizei fahndet nach ihm und sucht Zeugen.