Tara Gins war zwischen 2016 und 2020 Profiradfahrerin, bevor sie am Ende des vergangenen Jahres i hre Karriere beendete. Danach suchte die Belgierin eine neue Herausforderung und wollte ins Management eines männlichen Amateurvereins einsteigen, um dort die Rolle der Sport-Direktorin zu besetzen . Ein Verein habe ihr auch eine mündliche Zusage e rteilt, doch dann platzte der Deal. Der Grund: Ein Engagement mit dem Playboy, in welchem sich die 30-Jährige hüllenlos präsentierte. Gins ist sauer und teilt ihre Geschichte mit ihren Fans auf Instagram.

«Ich war zwar nackt, aber nicht vulgär»

Die Bilder seien in den internen Gruppenchat gesendet worden, in dem sie kein Mitglied ist. « Jemand muss dem Manager gedroht haben, das Bild an einen Sponsor weiterzuleiten » , vermutet die Belgierin. Sie habe gehört, dass ein Fahrer gedroht haben soll , mit einem Sponsor Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Vertrag nicht beendet werde. Für den Ex-Profi völlig unverständlich: « Die Bilder hatten nichts mit Radsport zu tun. Ich war zwar nackt, es war aber nicht vulgär. » Besonders sauer macht die 30-Jährige die Doppelmoral einiger Männer: « Bei einem normalen Männer-Rennen wollen alle, dass sich die Blumenmädchen sexy kleiden. Aber wenn dann jemand eine Position in einem Team übernehmen will, die früher ein sexy Mädchen war oder eben sexy Fotos aufgenommen hat, dann geht das plötzlich nicht. »