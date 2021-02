So hat sich Emerson Carioca (25) vom brasilianischen Fussballclub Sampaio Correa das sicherlich nicht vorgestellt. Wollte er doch nur jubeln. Seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Marica FC (2:1) feiern, der den Aufstieg des Clubs eintütete. Vielleicht hätte er es sich aber auch denken können, schlug der 25-Jährige doch ein wenig über die Stränge.

So liess Carioca als Sieger-Geste die Hosen runter – und trug keine Unterwäsche drunter. Sein Geschlechtsteil soll er gemäss brasilianischen Medien gar in Richtung des Gegners geschwungen haben. Die Folge: Er löste bei den Fans eine Massenschlägerei aus. Nach der Partie gab sich der Fussballer zwar kleinlaut, sagte: «Ich bereue zutiefst, was passiert ist.» Er sei von der gegnerischen Bank provoziert und beleidigt worden. Er sei etwa als Alkoholiker und dicker Affe beschimpft worden.