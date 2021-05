Rafael Nadal dreht verrückte Partie und steht im Viertelfinal von Rom

Was für ein Tennis-Krimi. Der neunfache Sieger von Rom, Rafael Nadal, schlägt nach über dreieinhalb Stunden Denis Shapovalov im Achtelfinal des Masters-1000-Turnier in Rom. Der Spanier gewinnt seine Partie in drei Sätzen mit 6:3, 6:4 und 7:6. Im ersten Satz liess der Kanadier Shapovalov dem Sandkönig fast keine Chance. Er dominierte die Ballwechsel nach Belieben und hetzte Nadal über den Platz. Nadal war erstaunlich schlecht bei eigenem Aufschlag. Nicht einmal die Hälfte der Punkte konnte er bei seinem Service einfahren. Im zweiten Satz lag Shapovalov, die Weltnummer 13, zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung. Doch mit der Niederlage vor Augen drehte der Sandkönig so richtig auf, kehrte den Satz und gewann ihn mit 6:4.