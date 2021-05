57. Duell : Nadal und Djokovic treffen im Final von Rom aufeinander

Der Final des ATP-Turnier in Rom lautet Djokovic gegen Nadal. Es wird das 57. Duell der beiden Spieler.

Einen Tag nach seinem Sieg über Alexander Zverev ist Rafael Nadal in das Endspiel des Tennis-Masters-Turniers in Rom eingezogen und trifft dort am Sonntag auf seinen langjährigen Rivalen Novak Djokovic. Der serbische Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend im Halbfinale mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch und greift nach seinem sechsten Titel in Rom. Nach zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Durchgang behielt Djokovic schliesslich nach 2:44 Stunden die Oberhand.