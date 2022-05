Am Dienstag kommt es im French-Open-Viertelfinal zum absoluten Kracher-Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Der Spanier deutet vor dem Match gegen die Weltnummer eins seinen baldigen Rücktritt an.

Vor Viertelfinal-Kracher in Paris : Nadal vor Rücktritt? – «Partie gegen Djokovic könnte meine letzte hier sein»

1 / 5 The last dance in Paris? Rafael Nadal deutet an, dass 2022 vielleicht sein letzter Auftritt beim French Open sein wird. Getty Images Den Spanier plagen seit längerem Fussprobleme. Getty Images Im Achtelfinal von Paris bezwang Nadal den Kanadier Félix Auger-Aliassime in fünf Sätzen. AFP

Darum gehts

Kein Spieler triumphierte beim French Open auch nur annähernd so oft wie Rafael Nadal. Der 13-fache Paris-Champion deutet nun aber an, dass er vielleicht schon am Dienstag beim Hammer-Duell im Viertelfinal gegen Novak Djokovic das letzte Mal überhaupt auf dem Court Philippe-Chatrier stehen wird.

«Möglicherweise ist es mein letztes Spiel in Roland Garros und das würde ich gerne tagsüber bestreiten», so Nadal im Rahmen einer Medienkonferenz am Sonntag nach dem gewonnenen 5-Satz-Krimi gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 9).

«Weiss nicht, wie es mit meiner Karriere weitergeht»

«Mir ist bewusst, dass ich nicht weiss, was im nächsten Jahr passieren wird», sagt der 21-fache Grand-Slam-Champion und ergänzt: «In dieser Phase meines Lebens und meiner Karriere kann mit allem, was ich habe, alles geschehen.»

Der Spanier schildert, dass er wegen seiner chronischen Fussprobleme nicht weiss, wie lange er noch spielen kann: «Ich weiss nicht, wie es mit meiner Karriere weitergehen wird. Ich versuche, es einfach zu geniessen und meinen Traum vom Tennisspielen und vom Erreichen der letzten Runden in Roland Garros weiter zu leben.»

«Djokovic ist klarer Favorit»

Der Viertelfinal gegen Djokovic wird bereits das 59. Aufeinandertreffen (30 Siege für Djokovic) der beiden Tennis-Giganten sein. Nadal übt sich im Vorfeld im Understatement und meint: «Dieses Mal ist er der klare Favorit.»

In der Tat ist der Serbe einer von nur zwei Spielern (neben dem Schweden Robin Söderling), denen es gelang, Nadal bei seinem Lieblingsturnier in Paris zu bezwingen. 2015 siegte Djokovic und auch im Vorjahr behielt die Weltnummer eins die Oberhand, als er den iberischen Sandplatzkönig in vier dramatischen Sätzen bezwang und sich schliesslich den French-Open-Titel sicherte.