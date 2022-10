Ukraine-Krieg: Nächste Eskalationsstufe – der Iran soll Putin jetzt auch Raketen liefern

Auch Zolfaghar-Raketen sollen an Russland gehen. Die Weiterentwicklung verfügt im Vergleich zur Fateh-110 (200 bis 300 Kilometer) über eine mehr als doppelt so grosse Reichweite von bis zu 700 Kilometern.

Zwischen Teheran und Moskau scheinen weiterhin fleissig Verhandlungen über die Lieferung von verschiedenem Kriegsmaterial zu laufen. So versorgt der Iran den Kreml schon länger mit zwei verschiedenen Kamikaze-Drohen, die von den Russen in der Ukraine eingesetzt werden. Zwar bestreiten sowohl der Iran als auch Russland weiterhin vehement, dass die Streitkräfte von Wladimir Putin von den iranischen Machthabern mit Drohnen versorgt werden, nach Angaben der USA waren aber iranische Militärs auf der Krim-Halbinsel vor Ort, die russische Soldaten bei den Angriffen unterstützt haben sollen.

Bis zu 700 Kilometer Reichweite

Jetzt gehen die Machthaber in Teheran offenbar noch einen Schritt weiter. Wie die «Washington Post» mit Berufung auf Regierungsvertreter schreibt, hat sich der Iran dazu bereit erklärt, auch Kurzstreckenraketen an Russland zu verkaufen. Konkret handle es sich um die Typen Fateh-110 und Zolfaghar. Erstere verfügt in der Basisausstattung über eine Reichweite von 200 bis 300 Kilometern und ist seit 2002 bei den iranischen Revolutionsgarden im Einsatz. Die Zolfaghar ist eine Weiterentwicklung und verfügt über eine Reichweite von 700 Kilometern. Beide Raketen sollen einigermassen präzise sein – laut Farzin Nadimi, der am Washington Institute zum iranischen Raketenprogramm forscht, genau genug, um ein anvisiertes Gebäude zu treffen.