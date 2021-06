Heftige Unwetter - Nächste Gewitterfront zieht auf – Bund ruft Gefahrenstufe 4 von 4 aus

1 / 1 In verschiedenen Regionen der Schweiz kommt es am Wochenende zu Gewittern. Meteoschweiz

25’000 Blitze massen die Messstationen am Freitagabend in der ganzen Schweiz. Die Auswirkungen: In Wädenswil ZH brannte ein Mehrfamilienhaus, in der Zentralschweiz traf ein Blitz eine Stromleitung und verursachte einen Stromausfall. In der Nacht auf Samstag klang die Gewitterfront wieder ab.

So gewitterte es am Freitag: Aus der ganzen Schweiz schickten die Leserinnen und Leser von 20 Minuten Videos.

Doch das war noch nicht alles, was das Wetter am Wochenende zu bieten hat. Meteoschweiz ruft auf seiner Webseite für die kommenden 24 Stunden ab Samstag, 15.20 Uhr, in verschiedenen Gebieten vom Berner Oberland bis nach Schaffhausen die Gefahrenstufe 4 von 4 aus.

Am Samstag ist gemäss Meteonews vor allem in den Alpen mit Quellwolken und später mit Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen in der Schweiz sind 33 Grad in Sitten, 32 Grad in Locarno, Chur und Basel und 31 Grad in Zürich und Luzern. In der Nacht auf Sonntag kann es auch in den Voralpen zu Blitz und Donner kommen, mehrheitlich trocken bleiben soll es im Westen, im Süden und im Kanton Graubünden.

Wegen der instabilen Wetterlage sind am Sonntag weitere Gewitter möglich. Abgesehen von der Ostschweiz kann es nach einer Tropennacht bereits am Morgen in der ganzen Schweiz regnen. Am Nachmittag breiten sich von Westen her zunehmend Gewitter aus, teilweise auch heftige. Regen ist dann in der ganzen Schweiz möglich.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.