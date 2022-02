Das lief in der Bundesliga : Nächste Pleite für Fischers Union – Freiburg bleibt weiter auf CL-Kurs

Der SC Freiburg bleibt dank einem Auswärtssieg beim FC Augsburg auf Champions-League-Kurs. Urs Fischers Union Berlin kassiert derweil gegen Bielefeld die dritte Niederlage in Serie.

Am Samstagnachmittag standen in der Bundesliga vier Partien auf dem Programm.

Augsburg – Freiburg 1:2

Bielefeld – Union 1:0

Bei Urs Fischers Union Berlin hält der Negativtrend nach dem Abgang von Max Kruse an. Auch das dritte Spiel ohne den Ende Januar nach Wolfsburg gewechselten Offensivmann ging mit 0:1 (0:0) bei Arminia Bielefeld mit Cedric Brunner verloren. Damit entfernt sich das Fischer-Team mehr und mehr von den internationalen Plätzen. Vor 10’000 Zuschauern in der SchücoArena sorgte Masaya Okugawa (53.) in einem umkämpften Spiel für den knappen Sieg der Arminia, die nach nur einer Niederlage in den vergangenen acht Bundesliga-Partien auf gutem Weg Richtung Klassenverbleib ist. Für die Ostwestfalen war es zudem im vierten Anlauf der erste Bundesliga-Sieg über die Berliner.