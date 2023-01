Damar Hamlin: NFL-Star verlässt Spital nach Herzstillstand

Damar Hamlin : «Nächste Stufe der Genesung» – NFL-Star verlässt Spital nach Herzstillstand

Eine Woche, nachdem Football-Profi Damar Hamlin bei einer NFL-Partie einen Herzstillstand erlitten hatte, konnte er das Spital in Cincinnati verlassen und wird nun in einer Klinik in Buffalo weiter behandelt.

Football-Profi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat nur eine Woche nach seinem Herzstillstand beim NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals das Krankenhaus in Cincinnati verlassen. Der 24-Jährige wurde nach Buffalo geflogen, wo er in einer anderen Klinik weiter behandelt wird. «Wir sind begeistert und stolz darauf, mitteilen zu können, dass Damar Hamlin aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Buffalo zurückgekehrt ist», teilte das UC Medical Center in Cincinnati am Montag mit.

«Dankbar für jeden, der gebetet hat»

Hamlin hatte nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden. «Es geht ihm gut und dies ist die nächste Stufe seiner Genesung», gab das Krankenhaus bekannt. Hamlin selber hatte sich am Sonntag erstmals über die sozialen Medien an seine Fans gewandt. Auf Twitter schrieb der 24-Jährige: «Ich bin dankbar für jeden, der mich erreicht und gebetet hat. Das wird mich stärker machen auf dem Weg der Genesung. Betet weiter für mich!»

Aus dem Spital hatte der Football-Star verfolgt, wie sich sein Team durch einen Sieg gegen die New England Patriots (35:23) den zweiten Platz in der American Football Conference (AFC) gesichert hat, und twitterte: «Es gibt nichts, das ich mehr will, als mit meinen Brüdern aus diesem Tunnel zu laufen.»

US-Präsident Biden telefoniert mit Eltern

Nach seinem Herzstillstand war die Anteilnahme an Hamlins Zustand in- und ausserhalb der Football-Szene gross. Sogar US-Präsident Joe Biden hatte den Eltern des Football-Profis persönlich Mut zugesprochen. Er habe «ausführlich» mit dem Vater und der Mutter des Spielers des 24-Jährigen gesprochen, verriet Biden (80) in einer Medienrunde über das Telefonat mit Hamlins Eltern während einer Dienstreise.

Nachdem der Buffalo-Verteidiger in der Nacht auf Donnerstag erstmals aus dem Koma erwacht war, hat er sich laut NFL-Reporter Adam Schefter bei den Ärzten schriftlich erkundigt, wer das Spiel gegen die Cincinnati Bengals gewonnen habe. Die Ärzte hätten ihm gesagt: «Ja, du hast gewonnen. Du hast das Spiel des Lebens gewonnen.»

