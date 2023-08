Frauen-WM: Deutschland wird zum Fussballzwerg 

Die vom Erfolg verwöhnten DFB-Frauen erleiden an der WM in Neuseeland und Australien Schiffbruch. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte fliegen sie an einer WM bereits in der Gruppenphase raus. Damit tun sie es den Männern gleich, denen das gleich an den letzten beiden Weltmeisterschaften, also 2018 und 2022, passiert ist.