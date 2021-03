1 / 3 Erst letzte Woche kehrte der Maestro nach mehr als einjähriger Abwesenheit auf die ATP-Tour zurück. imago images/Paul Zimmer Das erste Spiel nach mehr als einem Jahr Pause gewinnt der Schweizer gegen den Briten Dan Evans. imago images/Paul Zimmer Der Schweizer scheiterte am Turnier in Doha im Viertelfinal am Georgier Nikoloz Basilashvili. imago images/Paul Zimmer

Roger Federer ist für das Monte-Carlo-Open von Mitte April nicht gelistet. Dies zeigt die am Dienstagnachmittag auf Twitter veröffentlichte Entry List des ATP-1000-Turniers im Fürstentum, das am 11. April beginnt. Der Maestro kann sich aber noch für das Turnier an der Côte d’Azur anmelden. Wie «Tennis Actu» schreibt, haben die Organisatoren bis kurz vor Anmeldeschluss eine Wildcard für Federer reserviert. Der Schweizer hat seit 2016 nicht mehr am Sandplatz-Turnier in Monte Carlo teilgenommen.

Dass der Schweizer Tennis-Star scheinbar nicht am Turnier teilnehmen wird, ist keine Überraschung. Nach seinem Out im Viertelfinal beim ATP-Turnier in Doha verkündete er bereits, dass er beim in dieser Woche stattfindende Turnier in Dubai nicht antritt.

Somit wird immer wahrscheinlicher, dass die Tennis-Fans den Maestro erst bei einem Rasen-Turnier wieder sehen werden. Denn es ist gut möglich, dass der 39-Jährige auch auf die French Open (17. Mai – 6. Juni) verzichten wird. Schliesslich sagte er stets, dass nur, wenn alles gut laufe, er auch an der Sandsaison teilnehmen werde.

In Doha scheitert er im Viertelfinal

Roger Federer kehrte erst in der letzten Woche auf die ATP-Tour zurück und bestritt seinen ersten Wettkampf seit über 400 Tagen – und zwei Knieoperationen. Das Auftaktspiel gegen Dan Evans gewann der Schweizer in drei Sätzen. Im Viertelfinal musste er sich dann aber dem Georgier Nikoloz Basilashvili geschlagen geben. Federer war sichtlich erschöpft, er mochte nicht mehr. Umso verständlicher, dass sich der Basler jetzt erstmals aufs Training konzentriert – und darauf, dass er wieder seine alte Form findet.