Bis zu 30 Grad - Nächste Woche kommt das zweitägige Badi-Hoch

Das Wetter macht zur Zeit Kapriolen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Wir verraten, welche Tage ideal sind für die Badi. Nächste Woche ist der Dienstag voraussichtlich der beste Tag dafür. «Dann wird es vor allem im Osten der Schweiz hochsommerlich warm bei bis zu 30 Grad», sagt Klaus Marquardt von Meteonews. Auch am Mittwoch soll es warm und sonnig werden: «Erst am Abend oder spätestens am Donnerstagmorgen kommt es wegen einer Südwestströmung zu Gewittern», sagt Marquardt.