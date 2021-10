Wetter – Nächste Woche kommt der erste grosse Schneefall

«Es Kafi am Pisterand» – auch wenn einige Skigebiete schon am Wochenende die Saison 21/22 einläuten wollen …

Bevor wir uns in die Schneewehen stürzen, windets diese Woche noch Laub umher.

Bis Ende diese Woche begleitet uns noch ein milder Föhn und in einigen Alpentälern klettert das Quecksilber bis zur 20-Grad-Marke, schreibt Meteonews in einer Mitteilung. Im mittleren oberen St. Galler Rheintal rechnen die Meteorologen sogar mit bis zu 23 Grad. Schon fast wieder Zeit für Flipflops . Schnee, insbesondere Naturschnee, ist derweil noch Mangelware. Einige Skigebiete wollen trotzdem dieses Wochenende schon die Skilifte in Betrieb nehmen. Für genügend weisses Pulver sorgen Schneekanonen. Bis Ende Woche liegt die Null-Grad-Grenze noch bei 3000 bis knapp 3500 Metern. Tiefer bleibt es deutlich wärmer.