«Becoming»

Nächste Woche kommt die Netflix-Doku über Michelle Obama

In Michelle Obamas (56) neuer Doku «Becoming» wird die einstige First Lady auf ihrer Buchtour begleitet. Im Zentrum steht ihre Suche nach einer Gemeinschaft, die durch offene Kommunikation gestärkt wird.

Worum geht es in der Doku?

Auf ihrer Promo-Tour für ihre Biografie «Becoming» (Deutsch: «Becoming: Meine Geschichte» besuchte Michelle Obama Ende 2018 und Anfang 2019 34 Städte. Dabei liess sie sich bei intimen Momenten und Gesprächen filmen, die sie im Rahmen der Tour führte. Obamas Ziel, Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen, indem man ihnen eine Plattform gibt und ein offenes Ohr für ihre Geschichten leiht, wird in diesen Gesprächen deutlich. Die ehemalige First Lady möchte Differenzen und Berührungsängste zwischen Menschen auflösen.

Wer steckt dahinter?

Wie wurde gefilmt?

Laut «Variety» war es für Hallgren nicht einfach, Obama in einem natürlichen Rahmen zu filmen, denn: «Sie wird immer vom Secret Service begleitet.» Sie habe versucht, an abgeschirmten, privaten Orten zu filmen. So habe sie es geschafft, eine enge Beziehung zu Obama zu aufzubauen. Obama selber nennt die Regisseurin in ihrem Statement zum Film ein «seltenes Talent». Hallgren bringe Mitgefühl in jede Szene mit ein.