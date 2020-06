Aktualisiert vor 50min

Erste Hitzetage erwartet

Nächste Woche wird es 30 Grad heiss

Auf den Regen folgt die Hitze: Es wird sommerlich warm. Im Tessin dürfte ab Montag sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

von Matteo Bonomo

Ab Montag sind laut Meteonews im Süden sogar die ersten Hitzetage in diesem Jahr möglich. «Im Tessin dürfte ab Montag lokal die 30-Grad-Marke geknackt werden.» Aber nicht nur im Tessin darf man sich über sommerliche Temperaturen freuen.

Darum gehts Diese Woche bleibt es feucht und wechselhaft.

Ab Montag werden dann sommerliche Temperaturen erwartet.

In gewissen Regionen sind sogar bis zu 30 Grad möglich.

A m letzten Samstag kam es zu lokal kräftigen Gewittern. S either ist es mehrheitlich grau und auch zeitweise nass. Auch in den kommenden Tagen soll es durchzogen weitergehen, wie es bei Meteonews auf Anfrage heisst.

« Vor allem am Mittwoch ist es oft bewölkt und aus Südwesten setzt Regen ein, erst gegen Abend gibt es eine Wetterberuhigung. Am Donnerstag und Freitag scheint zwar zumindest zeitweise die Sonne, allerdings sind jeweils vor allem in der zweiten Tageshälfte und entlang der Berge auch einzelne Schauer oder Gewitter möglich » , sagt Meteorologe Stefan Scherrer. Am Wochenende sei dann vor allem im Osten noch mit weiteren Regengüssen zu rechnen, aus Westen setze sich aber zunehmend die Sonne in Szene .

Zum Start in die nächste Woche sieht es wieder besser aus. Laut Scherrer zeigt der Trend in Richtung Sommer. Ab Montag seien im Süden sogar die ersten Hitzetage in diesem Jahr möglich. « Im Tessin dürfte ab Montag lokal die 30-Grad-Marke geknackt werden. » Aber nicht nur im Tessin darf man sich über sommerliche Temperaturen freuen. Wie Scherrer sagt, soll es nach aktuellem Stand in der ganzen Schweiz sommerlich warm werden: « Dass die Temperaturen auf 25 Grad oder mehr steigen, ist wahrscheinlich. In der Meteorologie sprechen wird dann von einem Sommertag. » Allerdings sei bei einer Prognose auf diese Distanz auch noch mit gewissen Unsicherheiten zu rechnen.