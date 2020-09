Einzig in Basel…

Der Hochsommer ist definitiv vorbei. Trotzdem erwarten uns sehr warme Temperaturen in den nächsten Tagen. Anfang nächster Woche sind sogar 30 Grad nicht auszuschliessen – zumindest im Wallis oder in Basel, wie Roger Perret von MeteoNews auf Anfrage sagt. Ein wichtiger Faktor der das Knacken der 30-Grad-Grenze verhindern dürfte, ist aber der Westwind.

Somit bleiben die Temperaturen im Durchschnitt zwischen 25 Grad in der Ostschweiz, 27 Grad in der Zentralschweiz und 29 Grad im Wallis. Dazu gibt es viel Sonnenschein und nur in vereinzelten Regionen ein paar Quellwolken. Das schöne Wetter dürfte uns bis Mitte nächste Woche erhalten bleiben. Lokal sind bis dahin aber auch einige Schauer nicht auszuschliessen.