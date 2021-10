Zahlungsunfähig – Nächster chinesischer Immobilien-Riese steht vor der Pleite

Nach Evergrande kämpft ein weiterer chinesischer Immobilienkonzern mit Finanzproblemen – damit wächst auch die Sorge um die Stabilität des chinesischen Immobiliensektors. Das Unternehmen Fantasia Holdings aus Shenzhen konnte Verbindlichkeiten in Millionenhöhe nicht fristgerecht zahlen, wie am Dienstag bekannt wurde. Zwar ist Fantasia deutlich kleiner als Evergrande, eine Pleite der Firmen könnte aber nicht nur den Sektor, sondern auch die chinesische Wirtschaft hart treffen.

Fantasia räumte am Dienstag ein, Verbindlichkeiten in Höhe von 205,7 Millionen Dollar (rund 193 Millionen Franken) nicht fristgerecht gezahlt zu haben. Demnach waren diese am Montag fällig. Zudem erklärte die Immobilienverwaltungsfirma Country Garden Services Holdings, dass eine Unternehmenseinheit von Fantasia die fristgerechte Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von umgerechnet rund 93 Millionen Euro verpasst habe – eine Zahlungsunfähigkeit sei wahrscheinlich.

Zahlungsausfall wahrscheinlich

Die Ratingagentur S&P senkte die Kreditwürdigkeit von Fantasia auf SD (Selective Default, Zahlungsausfall in einigen Bereichen) ab. Am Montag hatte bereits das Unternehmen Fitch die Bonität des Immobilienentwicklers auf CCC- abgesenkt, damit wird ein Zahlungsausfall als wahrscheinlich eingestuft. Fitch bescheinigte dem Unternehmen zudem mangelnde Transparenz bei der Offenlegung seiner Finanzen.

Handel mit Evergrande-Aktien ausgesetzt

Der hochverschuldete Immobilienkonzern Evergrande hatte am Montag den Handel mit seinen Aktien an der Hongkonger Börse ausgesetzt und die Bekanntgabe eines «wichtigen Geschäfts» angekündigt. Am Dienstag war weiter unklar, was es damit auf sich hatte. Berichten zufolge will das Hongkonger Immobilienunternehmen Hopson Development Holdings 51 Prozent der Anteile an der Hausverwaltungssparte von Evergrande übernehmen.