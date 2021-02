DFB-Pokal : Nächster Favorit draussen – auch Bayer Leverkusen scheitert an Underdog

Im Achtelfinal des DFB-Pokals scheitert Bayer Leverkusen an Rot-Weiss-Essen. Kiel gewinnt derweil gegen Darmstadt.

Bayer Leverkusen scheitert an Rot-Weiss-Essen in der Verlängerung.

Regionalligist Rot-Weiss Essen schreibt sein Cup-Märchen fort und steht nach grossem Kampf gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinal. Der klassentiefste im Wettbewerb verbliebene Club gewann gegen den Vorjahresfinalisten im Essener Dauerregen mit 2:1 nach Verlängerung und erreichte erstmals seit 27 Jahren die Runde der besten Acht. Die blamierten Leverkusener, die das Spiel lange dominiert hatten, stecken nach zuvor nur vier Punkten aus sechs Bundesliga-Partien in einer echten Krise.

Bayer war mit klaren Absichten nach Essen gereist. Nach dem Aus des Titelverteidigers FC Bayern in der zweiten Runde schien die Chance auf den Pokalsieg so gross wie lange nicht mehr. «So denken viele andere Clubs auch», hatte Bayer-Sportchef Rudi Völler kurz vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Nationalspieler Kerem Demirbay wurde am Morgen vom DFB mit den Worten zitiert: «Wir wollen den Pott nach Leverkusen holen.» Daraus wird nun nichts.