«St. Gallen Helps Ukraine» : «Nächster Hilfstransport steht bereit» – St. Galler sammeln wieder Spenden

Die St.-Galler-Spendenaktion «St. Gallen Helps Ukraine» geht in die nächste Runde. Ab Sonntag werden wieder Spenden entgegengenommen. Dringend benötigt werden medizinische Güter, Elektronik und Babynahrung.

Die Spenden werden ab Sonntag an der Güterbahnhofstrasse 8 in St. Gallen entgegengenommen.

Am 1. März wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die Hilfsgüter für die Ukraine sammelt. Die Veranstalter von «St. Gallen Helps Ukraine» waren beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der St. Gallerinnen und St. Galler. Es kamen so viele Spenden zusammen, dass Privatpersonen dazu aufgerufen wurden, nicht mehr zu spenden. Das hat sich in der Zwischenzeit wieder geändert, wie Frederick Mangold, einer der Organisatoren, gegenüber 20 Minuten sagt.



«Wir haben Platz in unserem Lager. Nächste Woche wird erneut ein Lieferwagen bei uns vorfahren, der die gespendeten Waren in die Ukraine transportieren wird», so Mangold.