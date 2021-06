Erneut Horror-Sturz in der Moto3 – Pedro Acosta im Training überfahren

Die Bilder, sie sind schockierend. Vor allem nach dem tödlichen Unglück des Schweizer Moto3-Fahrers Jason Dupasquier vor vier Wochen. So kommt es in Assen kurz vor dem Ende des dritten freien Trainings zu einem sehr schlimmen Unfall. Der junge Spanier Pedro Acosta wird vom Italiener Riccardo Rossi überfahren. Acosta wird voll erwischt. Doch er steht schnell wieder. Genauso wie Stefano Nepa und Ryusei Yamanaka, die allesamt in den Unfall verwickelt waren.

Einer bleibt aber liegen: Riccardo Rossi. Der Mann also, der Acosta überfuhr. Er wird abgeschirmt. Schnell kommen die schlimmen Erinnerungen hoch an Dupasquier. Wiederholt sich das Ganze wieder? Nein. Zum Glück nicht. Nach drei Minuten steht Rossi auf – und gibt Entwarnung. Die Motorsport-Welt atmet auf.

So emotional war der Abschied von Töff-Talent Jason Dupasquier

Das tragische Unglück des Jason Dupasquier, es wiederholt sich also nicht. Der 19-Jährige war im Qualifying zum GP von Italien in Mugello schwer gestürzt. In der darauffolgenden Nacht wurde er operiert, blieb aber im kritischen Zustand. Am Sonntagmorgen verstarb er dann.