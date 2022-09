Transfer : Nächster Nati-Hammer – Denis Zakaria wechselt zum FC Chelsea

Der nächste Nati-Hammer am Deadline-Day! Völlig überraschend steht Denis Zakaria unmittelbar vor einem Transfer von Juventus Turin zum FC Chelsea. Die Clubs sollen sich bereits einig sein. Der Nati-Star werde leihweise für ein Jahr in die Premier League wechseln, vermelden verschiedene italienische Medien. Chelsea soll den Mittelfeldspieler anschliessend für eine Ablöse von umgerechnet 34 Millionen Franken fix übernehmen können.

Den obligaten Medizincheck habe Zakaria bereits in Italien absolviert, heisst es. Erst im Januar war der 25-Jährige von Gladbach nach Turin gewechselt. In dieser Saison kam er bislang in zwei von vier Serie-A-Partien zum Einsatz. Offenbar sollen sich neben Chelsea auch Bayer Leverkusen und die AS Monaco um eine Leihe des Schweizers bemüht haben, Zakaria hat aber offenbar beide Angebote abgelehnt.